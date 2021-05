Oppo dalej aktualizuje smartfony do ColorOS 11. Jakie dostaną nowego Androida?

Które dokładnie smartfony Oppo dostaną ColorOS 11, czyli Androida 11?

Lista aktualizacji smartfonów Oppo do ColorOS 11 w regionie UE i EEA / Foto: Oppo

Oppo kładzie nacisk na wysokie bezpieczeństwo systemu operacyjnego

Mobilny system operacyjny ColorOS 11, a właściwie Android 11 z autorską nakładką Oppo, wkrótce pojawi się w kolejnych dostępnych w Polsce modelach smartfonów wspominanej firmy. Na razie możemy go zobaczyć w najnowszej serii Reno5, która miała swoją premierę jeszcze tego roku, ale w najbliższym czasie portfolio nieco starszych telefonów z ColorOS 11 zauważalnie się powiększy.Chińska firma zapowiedziała, że nowości trafią do serii A (Oppo A52 i Oppo A72), oraz Reno - Reno3, Reno3 Pro, Reno4 Lite, Reno4 Z 5G, Reno4 Pro 5G. ColorOS zostanie wydany także dla Oppo Find X2, Reno4 Pro, Reno2 i A91, ale akurat w przypadku tych oficjalnie niedostępnych w Polsce modeli, chodzi o dystrybucje w innych krajach regionu EU i EEA.System operacyjny ColorOS 11 bazujący na Androidzie z tym samym numerem, tradycyjnie nie jest przesadnie przeładowany zbyt dużym ogromem dodatków, których większość użytkowników i tak nie włączy, a został starannie przemyślany. Wśród funkcji można znaleźć chociażby własną adaptację always-on-display, pływających okien Flexdrop czy klonowania systemu dla stworzenia oddzielnego dostępnu do aplikacji i danych aby np. można było na jakiś czas przekazać smartfon innemu użytkownikowi.Jak można przeczytać w komunikacie prasowym Oppo - "Wysoki poziom zabezpieczenia treści przechowywanych w smartfonach OPPO potwierdzają testy i certyfikacje niezależnych organizacji, w tym ISO, ePrivacy czy TrustArc. Ponadto system ColorOS 11 zachowuje funkcje bezpieczeństwa swojego poprzednika, dzięki którym, używając aplikacji bankowych, można skorzystać m.in. z bezpiecznej klawiatury, a system uniemożliwia nagrywanie ekranu czy przechwycenie danych za pomocą zdjęcia wyświetlacza. Obecnie z systemu ColorOS korzysta ponad 430 mln użytkowników na całym świecie."Źródło i foto: Oppo