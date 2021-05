Otwierasz w przeglądarce mnóstwo kart? Naukowcy chcą to zmienić

To poważny problem.

Problem potwierdzony badaniami

„Biorąc pod uwagę to, że karty stanowią część wszystkich internetowych przeglądarek, można stwierdzić, że liczby te potencjalnie przekładają się na bardzo duże segmenty populacji ogólnej.”

Karty w przeglądarce i związana z nimi presja

Potencjalne rozwiązanie?

Zdarza Ci się, że korzystając z przeglądarki posiadasz w niej otwartych 20, 30, a nawet więcej kart jednocześnie? Cóż, czegoś takiego doświadcza całe mnóstwo osób. Jak pokazały najnowsze badania, wielu internautów otwiera ogromną liczbę kart, zostawiając sobie istotne artykuły do przeczytania na później, tworząc z nich przypomnienia i nie tylko. Co ciekawe, mimo że powstały w ten sposób bałagan powoduje stres, rozdrażnienie, a na dodatek rozprasza i przytłacza, częstym zjawiskiem jest unikanie uprzątnięcia go.Uczeni z Carnegie Mellon University w Stanach Zjednoczonych przeprowadzili wśród 103 osób badanie ankietowe poświęcone opisanemu wyżej problemowi. Jak się okazało, ponad połowa grupy czuła, że wręcz nie była w stanie zamknąć nadmiarowych kart. Ta połowa obawiała się, że zamknięcie kart będzie wiązać się z utratą istotnych informacji, których zebranie było niemałym wysiłkiem. W przypadku 30 procent ankietowanych omawiana sprawa była tak poważna, że ci przyznali, iż mają problem z gromadzeniem kart., piszą badacze.Wyniki nowych badań są zgodne z tymi, które otrzymano po przeprowadzeniu podobnej ankiety w 2019 roku w Japonii. W jej przypadku połowa respondentów uznała nadmierne nagromadzenie kart za problem. Naukowcy z Carnegie Mellon University zaprojektowali jednak swoje badanie tak, aby mogli ustalić, co sprawia, że omawiany problem istnieje, a co za tym idzie, spróbować znaleźć jego rozwiązania.Jak wskazują naukowcy, problem z kartami w przeglądarkach ma dwie strony medalu. Jedna strona to użytkownicy, którzy czują presję zmuszającą ich do zamknięcia kart, aby w końcu mogli się skupić albo aby bateria w ich laptopie się. Druga strona to te osoby, które czują presję powstrzymującą je przed zamknięciem kart, bowiem ich zamknięcie mogłoby oznaczać utratę ważnych informacji, które trzeba by gromadzić na nowo lub utratę przypomnień o zadaniach, które wymagają wykonania bądź dokończenia.Jeden z uczestników badania porównał strach przed zamknięciem kart do strachu przed przegapieniem czegoś – na przykład ważnego wydarzenia, które pozwoliłoby zdobyć życiowe doświadczenie czy poszerzyć wiedzę. To właśnie taki strach zdaje się powstrzymywać większość osób przed zamykaniem kart, bowiem zaledwie 19 procent ankietowanych stwierdziło, że ich niezdolność do zamykania kart ma coś wspólnego z lenistwem.Niestety,związane z koniecznością pozostawienia kilkudziesięciu otwartych kart w przeglądarce odbija się na produktywności. 28 uczestników badania stwierdziło, że ma trudności z odnajdywaniem w bałaganie tych kart, które są im faktycznie potrzebne. Jedna czwarta badanych ujawniła zaś, że za sprawą natłoku kart ich komputer się zawiesił.No więc, jak omówiony problem można rozwiązać? Wykorzystując dane zebrane podczas badania oraz podczas wywiadów z kilkoma dodatkowymi osobami, uczeni stworzyli specjalne przeglądarkowe rozszerzenie o nazwie. Niestety, w tej chwili można korzystać z niego tyko po otrzymaniu zaproszenia. Mam nadzieję, że wkrótce się to zmieni, bowiem to używa technologii nauczania maszynowego, by pomagać użytkownikom w organizowaniu kart, ich priorytetyzacji i przełączaniu się między nimi. Osoby, które dotychczas miały okazję przetestować rozszerzenie stwierdziły, że to faktycznie pozwoliło im ograniczyć stres oraz ułatwiło zachowanie skupienia podczas pracy z przeglądarką.