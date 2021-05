Microsoft naprawił krytyczne błędy w Windows 10 21H1

Gotowi na aktualizację?

Microsoft eliminuje usterki w Windows 10 21H1

"Rozwiązano problem powodujący błędy 0xC2 (BAD_POOL_CALLER) podczas korzystania z IOCTL_SCSI_PASS_THROUGH_DIRECT"

Możesz zaktualizować swój system już teraz

Dobre wieści dla osób trapionych różnego rodzaju usterkami oprogramowania po zaktualizowaniu systemu Windows 10 do najnowszej wersji 21H1. Microsoft wydał kolejną poprawkę, rozprawiającą się z problemami wywoływanymi u części użytkowników korzystających z majowej aktualizacji OS-u. Według doniesień zażegnano w zasadzie wszystkie najpoważniejsze mankamenty.Pewna grupa użytkowników Windows 10 narzekała, że po instalacji łatki KB5001391 dla Windows 10 21H1 doświadczali oni niebieskich ekranów śmierci (BSOD) z kodem BAD_POOL_CALL. Było to dość skromne grono osób korzystających ze sterowników Intel Rapid Storage Technology. Co ciekawe, u niektórych pojawiał się zielony ekran śmierci (w tym u mnie) i jedyną solucją było odinstalowanie patcha KB 5001391. Microsoft oficjalnie potwierdził, że usterka została wyeliminowana.- informuje Microsoft w zaktualizowanym dzienniku zmian.Z niego dowiadujemy się też, że gigant z Redmond pozbył się błędów związanych z niektórymi sterownikami dźwiękowymi.Wszystkie zmiany są nanoszone w Windows 10 20H2 w taki sposób, aby użytkownicy aktualizujący system do najnowszej wersji robili to bez obaw o wystąpienie któregokolwiek ze zdiagnozowanych wcześniej błędów. Przypominam, że łatka 21H1 jest w istocie jedynie aktualizacją aktywacyjną, a sam proces instalacji przebiega błyskawicznie.Rewolucja w Windows 10 przyjdzie w tym roku dopiero za sprawą aktualizacji 21H2 o nazwie kodowej Sun Valley . Możecie spodziewać się po niej przede wszystkim wielu widocznych gołym okiem zmian w interfejsie.Źródło: Microsoft