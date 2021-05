Udostępniono Clubhouse na Androida. Jest też zła wiadomość

Szał na apkę spada, więc...



Popularność Clubhouse, aplikacji bijącej jeszcze niedawno rekordy popularności, spada niemal tak szybko, jak początkowo rosła. Spowita otoczką ekskluzywności i dostępna do tej pory wyłącznie na urządzenia z iOS platforma umożliwiająca odsłuchiwanie rozmów głosowych w formacie audio na żywo, nareszcie debiutuje na Androidzie.



Clubhouse na Androida już jest

Oparta na transmisjach audio sieć społecznościowa Clubhouse wprowadziła swoją aplikację na Androida, po ponad roku wyłączności na iOS. Złe wieści: to wersja beta, dostępna tylko dla użytkowników ze Stanów Zjednoczonych i, podobnie jak w przypadku wersji Clubhouse na iOS, na razie tylko dla zaproszonych osób.



W niedzielnym poście opublikowanym na oficjalnym blogu Clubhouse poinformowano, że planowane jest stopniowe wprowadzanie wersji na Androida na inne anglojęzyczne rynki, a w dalszej kolejności do reszty krajów z całego świata. Osoby spoza Stanów Zjednoczonych mogą wstępnie zarejestrować się na stronie Clubhouse w sklepie Google Play, aby otrzymać stosowne powiadomienie, gdy aplikacja będzie dostępna.



Clubhouse najlepsze dni ma już za sobą

Clubhouse trafiła na sprzęt z systemem Google prawdopodobnie dlatego, że jej popularność mocno spadła. Aplikacja przekroczyła 9,5 miliona pobrań w lutym tego roku, ale spadła do zaledwie około 2,7 miliona w marcu i jedynie 900 000 w kwietniu, mówią dane firmy analitycznej Sensor Tower.



Zainteresowanie Clubhouse spada z wielu powodów. Niektórzy eksperci wysunęli teorię, że szał na media społecznościowe bazujące wyłącznie na audio mogą być tymczasową modą "ery pandemicznej", która pomogła ludziom czuć się blisko z innymi, gdy utknęli w swoich domach. Wraz z wprowadzaniem szczepionek i ponownym otwarciem wielu obszarów w całych Stanach Zjednoczonych, ludzie coraz częściej spotykają się osobiście, porzucając Clubhouse.



Czy debiut apki na Androidzie cokolwiek zmieni? Czas pokaże.



Źrodło: Clubhouse