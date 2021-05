Czy tryb nocny w smartfonach naprawdę działa? Odpowiedź zaskakuje

W przypadku iPhone’a może być problem.





fot. The Registi - Unsplash

Tryb Night Shift na iPhonie raczej nie działa





Zmiana barw nie równa się wypoczynkowi





fot. Krista Mangulsone - Unsplash

Nie wyobrażam sobie nie używać trybu nocnego





Nowe badanie snu, które zostało przeprowadzone przy wykorzystaniu iPhone’a pokazuje, że Night Shift może nie działać tak, jak reklamuje go producent. Konkretniej chodzi o specjalny tryb nocny w smartfonie Apple, który zmienia barwy na wyświetlaczu, tym samym ograniczając wpływ niebieskiego światła na użytkownika.Co ciekawe, badanie wskazuje na to, że sama zmiana barw ekranu może nie wystarczyć do tego, aby poprawić nasz sen. Funkcja taka, jak Night Shift oraz inne rozwiązania (chociażby na smartfonach z Androidem) mogą mieć więc niewielki lub nijaki wpływ na jakość naszego snu.Badanie dotyczące trybu Night Shift zostało przeprowadzone przez profesora Chada Jensena oraz jego zespół badawczy w ramach Brigham Young University Psychology. W badaniu wzięło udział łącznie 167 dorosłych osób w wieku od 18 do 24 lat. Każda osoba miała za zadanie spędzić co najmniej osiem godzin w łóżku.Opisywany eksperyment objął trzy grupy osób. Członkowie pierwszej grupy korzystali ze smartfonów z włączoną funkcją Night Shift. Druga grupa używała smartfonów bez wspomnianej funkcji, a trzecia grupa miała nie korzystać ze smartfonów w pobliżu łóżka. Badanie wykazało, że korzystanie z funkcji Night Shift nie przełożyło się na lepszy wypoczynek. Kto spał najlepiej? Nietrudno zgadnąć. Osoby, które odłożyły smartfony przed pójściem do łóżka.Po raz kolejny sprawdza się więc teoria, iż niebieskie światło utrudnia zasypianie oraz naturalny cykl wypoczynku człowieka.Funkcja Night Shift od Apple zmienia barwy wyświetlacza i sprawia, że same kolory są bardziej „ciepłe”, a ekran uzyskuje delikatną, żółtą poświatę, która po chwili staje się niezauważalna dla oczu. W materiałach marketingowych Apple twierdzi, iż Night Shift ma pomagać w zasypianiu oraz niwelować problemy związane z ekspozycją na niebieskie światło.Opisywane rozwiązanie można włączyć na iPhonie z poziomu ustawień w zakładce „Wyświetlacz i jasność”. Oprócz automatycznego włączenia po zachodzie słońca w danej lokalizacji, Apple pozwala również na ustawienie harmonogramu. Ja sam korzystam z Night Shift po godzinie 22 każdego dnia.Night Shift to rzecz, z której korzystam w swoim iPhonie odkąd go posiadam – nie wyobrażam sobie smartfona bez dedykowanego trybu nocnego. Owszem, zmiana barw wyświetlacza na cieplejsze i bardziej żółtawe może być męcząca, jednak zauważyłem, że w dłuższym okresie czasu, kiedy czytam na swoim smartfonie wieczorami – moje oczy nie są tak zmęczone i suche.Zdaję sobie sprawę, że funkcja Night Shift może działać jako swoiste placebo i relatywnie nie pomaga w zasypianiu ani nie niweluje skutków ubocznych związanych z ekspozycją na niebieskie światło. Pamiętajmy też, że opisywane wyżej badanie zostało przeprowadzone na małej grupie osób.Może w przyszłości ktoś pokusi się o nieco większą grupę użytkowników. Wyniki mogłyby finalnie znacząco się od siebie różnić.Źródło: Apple BYU / fot. Jp Valery - Unsplash