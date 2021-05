Nowy domyślny font w Windows 10. Jak Ci się podoba?

Jest OK?

"Wprowadzamy Segoe UI Variable, która zawiera oś optyczną, dzięki czemu kontury fontów można płynnie skalować od małych do większych rozmiarów wyświetlacza. Segoe UI Variable to odświeżone podejście do klasycznego Segoe, teraz z lepszą czytelnością w mniejszych rozmiarach. W przeszłości czcionki (PS Microsoft uparcie określa fonty mianem "czcionek") do drukowania małego tekstu były projektowane inaczej niż czcionki przeznaczone do prezentowania dużego tekstu. Interfejs użytkownika Segoe został pierwotnie zaprojektowany do pracy przy rozmiarze 9pt, co sprawia, że jest świetną czcionką dla tego rozmiaru, ale oferuje ograniczoną ekspresję przy dużych rozmiarach i jest mało czytelny przy bardzo małych rozmiarach. Segoe UI Variable rozwiązuje ten problem, używając nowej wersji Segoe, która wykorzystuje technologię zmiennej czcionki, aby dynamicznie oferować doskonałą czytelność niezależnie od rozmiaru."

Nowy domyślny font w Windows 10 - oto Segoe UI Variable. | Źródło: MicrosoftMicrosoft o swoim wyborze pisze:Chociaż Segoe UI Variable jest częścią systemu operacyjnego w wersji preview, wdrażanie jej w całym interfejsie potrwa jeszcze jakiś czas. Finalnie, nowy font w Windows 10 powinien zadebiutować na przełomie października i listopada, przy okazji udostępniania aktualizacji Sun Valley, czyli Windows 10 21H2.Inne zmiany i ulepszenia w omawianej tu kompilacji obejmują zmiany w Auto HDR, niewielką aktualizację projektu kursora w trakcie wykonywania akcji "przeciągnij i upuść", nową ikonę aplikacji Connect (wow) i parę innych, drobnych zmian.Źródło: Microsoft