Z Windows 10 znikną ikony pamiętające czasy Windows 95. Tak wyglądają nowe

W końcu.

Mniej więcej rok temu stwierdziłem, że, przynajmniej jeśli chodzi o ikony. Zwróciłem wtedy uwagę, że najnowszy system rozwijany przez Microsoft to zlepek ikon Legacy z Windows 7, minimalistycznych ikon Metro z początków Windowsa 10, ikon Win32 (!) zaadaptowanych na potrzeby tego OS-u oraz wdrażanych stopniowo nowych ikon. Ten bałagan zlikwiduje tegoroczna aktualizacja Sun Valley. Znacie ją pod nazwą Windows 10 21H2.Aktualizacja Sun Valley do Windows 10 wprowadzi nowe ikony w obrębie praktycznie całego OS-u. Pojawią się m.in. w Eksploratorze Plików oraz menu Ustawień, Menu Start i na kartach opcji systemowych . Teraz dowiedzieliśmy się, że w rzeczonej aktualizacji pojawi się nowy zestaw ikon w lokalizacji, który zastąpi grafiki pamiętające czasy Windowsa 95. Nie wierzysz, że takie starocie wciąż są w systemie, z którego korzystasz? Przejrzyj sobie zawartość plików pifmgr.dll oraz moreicons.dll w System32. Swoją drogą, ciekawe jak wiele podobnych "śmieci" jest w systemie, o istnieniu których nie mamy pojęcia.

Ikony po lewej stronie zastąpią w Windows 10 ikony pamiętające czasy Windows 95 (zbiór po prawej). | Źródło: Windows LatestDo powyższych plików graficznych prezentujących nowe ikonki dotarli dziennikarze serwisu Windows Latest testujący jeden z buildów Windows 10 z kanału deweloperskiego, udostępniony członkom programu Windows Insider. Zmiany są zaskakująco subtelne, ale na tyle wyraźne, aby obrazki zostały dostosowane do nowoczesnego interfejsu Windowsa 10. Co ciekawe, niektóre ikony są ewidentnie stylizowane w taki sposób, aby ich symbole przywodziły na myśl sprzęt retro z lat 80'.Nowości pojawią się w systemie Windows 10 na przełomie października i listopada bieżącego roku, kiedy to Microsoft rozpocznie powszechną dystrybucję aktualizacji Sun Valley.Źródło: Windows Latest