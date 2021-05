5 aplikacji na Androida, których nie możesz przegapić [Aplikacje tygodnia #235]

Zapraszamy na kolejną część naszej serii zestawień nowych i ciekawych gier i aplikacji dla Androida.

Oryginalne podejście do czytnika wiadomości RSS. Wybrane kanały z aktualnościami są bowiem prezentowane w formie imitującej relacje na Instagramie. Nagłówki wiadomości wraz z grafikami prezentowane są na pełnoekranowych kartach. Przesuwając palcem w górę uruchamiamy przeglądarkę z oryginalną wiadomością.Parametry wyświetlania (w tym motyw ciemny) możemy dopasować do własnych preferencji. Kanały RSS możemy również dzielić na kategorie.

Filto

Cena: 0 zł / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 9,09 zł-114,99 zł za element / Android: 5.0 i nowsze

Łatwy w obsłudze edytor wideo z licznymi efektami i filtrami do wykorzystania. Wystarczy dodać wybrane efekty za pomocą kreatora i zapisać gotowy projekt. Nie zabrakło możliwości przycinania filmów i kadrowania obrazu, by pasował do formatów stosowanych przez popularne media społecznościowe. Aplikację z powodzeniem możemy wykorzystać również do efektownego przerabiania zdjęć.Część efektów i usunięcie znaku wodnego wymaga wykupienia subskrypcji.