Valley of The Savage Run - prosta, a trudna zarazem (recenzja gry)

Zaskakująco wymagający tytuł.





Valley of The Savage Run – wciągającą gra zręcznościowa

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 4,79 zł-14,99 zł za element / Android: 4.4 i nowsze

Poziom trudności gry z całą pewnością nie zależy od tego, jak rozbudowaną rozgrywkę oferuje, jak dopracowaną oprawą graficzną może się pochwalić itp. Liczy się pomysłowość - wówczas nawet uderzanie palcem w to samo miejsce na ekranie może stanowić wyzwanie.Tak właśnie jest w przypadku Valley of The Savage Run. To typowa zręcznościówka w bardzo skromnej oprawie graficznej i dźwiękowej w stylu retro. Sterujemy dwiema postaciami jednocześnie, przeskakując kolejne pola w odpowiednim kolorze. Musimy się przy tym spieszyć - cały czas uciekamy przed nadchodzącym z dołu ekranu potworem.Każda postać może poruszać się tylko po płytkach o określonym kolorze - pomyłka kończy grę. A o pomyłkę nietrudno. Gra wymaga sporo skupienia. Już samo jednoczesne sterowanie dwoma bohaterami zmusza szare komórki do wytężonej pracy. A to nie koniec.Gra oferuje różnorodne utrudnienia w postaci znikających pól czy konieczności współpracy między postaciami. Wszystko to sprawia, że bardzo łatwo jest uznać tę grę za zbyt trudną. Warto jednak dać sobie chwilę na poznanie mechaniki i zdobycie wprawy. Wówczas tytuł potrafi wciągnąć na dłużej. Oczywiście wciąż zaczynamy od nowa, ale każda kolejna próba przybliża do przejścia kolejnego poziomu. A to daje naprawdę sporo satysfakcji.Co jakiś czas wyświetlane są reklamy (można je wyłączyć za niecałe 5 zł), ale nie przeszkadzają zbytnio w dobrej zabawie.