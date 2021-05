Microsoft Teams: do usługi trafiło 800 nowych emotikon

Jest w czym wybierać.

Microsoft Teams pozwoli jeszcze lepiej wyrazić siebie

Emotikony to chyba już nieodłączna część komunikacji w internecie. Z tych elementów graficznych korzystają niemalże wszyscy – zarówno w tych luźnych, jak i nieco poważniejszych konwersacjach. Dziwi więc nieco fakt, że Microsoft Teams dopiero teraz otrzymuje aktualizację poszerzającą bibliotekę dostępnych emoji.Do tej pory popularna aplikacja oferowała użytkownikom 85 emotikon, co wydaje się zaskakująco małą liczbą. Na szczęście niedawno wdrożona została aktualizacja dodająca około, z których większość oczywiście pokrywa się z tymi, które znamy z innych platform. To jednak nie wszystko.W celu ułatwienia procesu wyboru emotikon, technologiczny gigant zdecydował się na ich podział. Mowa tu o– Uśmiechy, Zwierzęta, Aktywności, Gesty rękoma, Jedzenie, Obiekty, Ludzie, Podróże i miejsca, Symbole.