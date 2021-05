WhatsApp nie traci użytkowników. Tak twierdzi Facebook

Facebook chwali się wzrostem.

WhatsApp wciąż zyskuje na popularności

Zdecydowana większość użytkowników WhatsApp, których powiadomiliśmy o planowanej aktualizacji w ostatnich miesiącach, zaakceptowała aktualizację regulaminu. Aplikacja wciąż prężnie się rozwija.

Źródło: WhatsApp

Reputacja aplikacji WhatsApp nieco spadła po kontrowersjach wywołanych zapowiedzią zmiany regulaminu . Facebook zdecydował się koniec końców na przesunięcie terminu implementacji nowych zasad na maj bieżącego roku. W sieci i tak zagrzmiało, a mnóstwo osób zadeklarowało, że odchodzi od tego popularnego komunikatora. Signal i Telegram zyskały miliony świeżych konsumentów, a. Tak przynajmniej wynika ze słów rzecznika aplikacji. Przekazał on redakcji TechCrunch następujący komunikat:Osoby, które jednak nie chcą się na zmianę zasad zgodzić mają. Wtedy też zostanie im nieco ograniczony dostęp do niektórych funkcji komunikatora. Po nieokreślonej liczbie tygodni korzystanie z aplikacji tak naprawdę stanie się niemożliwe. Szczegóły nie są jednak do końca jasne. WhatsApp ma jeszcze niejednokrotnie przypominać swoim odbiorcom o nowościach w nadchodzących tygodniach, by nie zostali niczym zaskoczeni.Warto nadmienić, iż zgoda na zaktualizowany regulamin platformy pozwoli Facebookowi na np.w celu lepszego nakierowywania ofert e-commerce na konkretnego użytkownika. Tego typu zmiany mają swoje źródło w planach społecznościowego giganta dotyczących połączenia głównych platform.Według niedawnych informacji o wynikach Facebooka,. Zauważono dosyć znaczący wzrost w porównaniu z 3,3 miliarda osób w grudniu minionego roku.Źródło: TechCrunch / Foto. WhatsApp