Revolut: Uzupełnij brakujące informacje podatkowe. O co chodzi?

Bez obaw.

Revolut: Uzupełnij brakujące informacje podatkowe

"Jako instytucja finansowa jesteśmy zobowiązani do przekazywania rządowym organom podatkowym informacji o posiadanych przez naszych klientów rachunkach.

Zdajemy sobie sprawę, że może to być uciążliwe, ale jesteśmy prawnie zobligowani do weryfikacji tych informacji. Wystarczy, że otworzysz aplikację Revolut, przejdziesz do strony głównej i klikniesz kafelek z prośbą o uzupełnienie brakujących informacji podatkowych."

Jednym słowem: nie ma czego się bać, jeśli...

"Piszemy do Ciebie, ponieważ brakuje nam Twojego numeru identyfikacji podatkowej lub informacji dotyczącej Twojej rezydencji podatkowej. Za rezydenta podatkowego uważa się osobę, która w danym kraju odprowadzała podatki lub przebywała w nim fizycznie przez co najmniej sześć miesięcy w danym roku"

Wieloletni użytkownicy Revolut z Polski dostają wiadomości, w których są wzywani do uzupełnienia brakujących informacji podatkowych. Wiele osób jest zdezorientowanych, bowiem na etapie rejestracji również byli proszeni o przekazanie niezbędnych danych. O co chodzi?Powyższy komunikat rozsyłany jest za pośrednictwem poczty elektronicznej do polskich użytkowników aplikacji Revolut. Revolut to usługa ceniona m.in za możliwość korzystnej wymiany walut, umożliwianie dokonywania płatności w walutach obcych z opłacalnym przelicznikiem i wygodny system płatności peer-to-peer. Od jakiegoś czasu można za jej pomocą kupować akcje i kryptowaluty. Polacy są zaniepokojeni, że ich dane zostaną przekazane urzędom skarbowym i instytucjom bankowym. Uspokajamy:Całe zamieszanie wynika z procedur(Common Reporting Standard), czyli standardu ustanowionego do raportowania przychodów obywateli krajów na świecie, w ramach umowy zawartej pomiędzy członkami OECD. Revolut nie będzie sam z siebie przekazywał tych danych, jednakże zrobi to na ewentualny wniosek polskich organów podatkowych. Przypominamy, że Revolut ma licencję bankową na Litwie i na firmie po prostu ciąży taki obowiązek.czytamy.Proces weryfikacji nie trwa dłużej niż kilka minut i jeśli nie chcieliście zataić niczego przed polską skarbówką, to... nie macie się czego obawiać.Źródło: mat. własny