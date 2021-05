Nowa funkcja Revolut spodoba się miłośnikom kryptowalut

Revolut umożliwi wypłatę bitcoinów.

Wypłaty z limitem

“Słuchamy klientów uważnie, a wypłaty kryptowalut były jedną ze szczególnie oczekiwanych funkcji. Zaczynamy stopniowy proces jej udostępnienia. Klienci będą mogli przechowywać swoje krypto w miejscu, które uważają za najbezpieczniejsze - w Revolut, na “gorącym” lub “zimnym” portfelu, lub przelać je na jedną z giełd. To początek listy nowych funkcji krypto, które planujemy uruchomić, by stać się wiodącym usługodawcą na rynku”

Revolut coraz dynamiczniej angażuje się w rynek kryptowalut. Aplikacja finansowa, z której korzysta 15 milionów klientów na świecie i ponad 1 milion w Polsce, uruchomił funkcję wypłaty bitcoinów. Tym samym, klienci którzy posiadają kupione w Revolut bitcoiny, będą mogli je przenieść na zewnętrzne, prywatne portfele.Dzięki nowej usłudze, użytkownicy będą mogli decydować gdzie chcą przechowywać bitcoiny - czy na Revolut , czy na zewnętrznych “gorących” i “zimnych” portfelach. Funkcja wypłaty bitcoinów to większa swoboda, elastyczność i kontrola nad posiadaną kryptowalutą.Na początek, nowa funkcjonalność trafi do klientów planu Metal w Wielkiej Brytanii. W ramach wersji beta będą mogli dodać do Revolut trzy zewnętrzne adresy i wypłacić do 500 GBP dziennie oraz 1000 GBP miesięcznie. Dla większego bezpieczeństwa, funkcja wypłaty wymaga dwuetapowego uwierzytelnienia.- komentuje Nik Storoński, współzałożyciel i CEO w Revolut.Klienci mogą zrobić upgrade konta do Metal za pomocą kilku kliknięć, by korzystać jako pierwsi z nowo wprowadzanych usług i produktów. Revolut planuje udostępnić funkcję wypłat kryptowalut w innych płatnych planach i na kolejnych rynkach w najbliższej przyszłości.Źródło: Revolut