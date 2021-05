SteelSeries udostępnia Moments. To darmowe oprogramowanie do nagrywania wideo z gier

Ciekawy program za darmo.



Gracze PC zyskali właśnie dostęp do kolejnej darmowej aplikacji do nagrywania klipów wideo z rozgrywki. Co ważne, SteelSeries Moments dostępne jest dla każdego, a nie tylko osób posiadających sprzęt popularnej marki.



Przed startem Moments, gracze nie mieli zbyt wielu narzędzi, aby w łatwy sposób nagrywać gamingowe powtórki i dzielić się nimi ze znajomymi. Dotychczas potrzebna była technologiczna wiedza o nagrywaniu wideo lub użytkownicy musieli korzystać z czasochłonnych i drogich edytorów lub musieli przesyłać klipy do zewnętrznych platform zamiast bezpośrednio do swoich mediów społecznościowych. Zmienia to oprogramowanie Moments, które zostało stworzone z myślą o pomocy graczom w dzieleniu się momentami ich gamingowej chwały – w szybki i łatwy sposób na różne platformy. - informuje SteelSeries.



Narzędzie zintegrowane z SteelSeries GG

Darmowe oprogramowanie Moments, zintegrowane z platformą SteelSeries GG, działa w tle, dzięki czemu użytkownicy nie będą musieli wybierać między wydajnością w grach a jakością nagrywanych materiałów. Dodatkowo, sprzęt SteelSeries nie jest wymagany, by korzystać z Moments.



Jak informuje producent, aby zapisać powtórkę z rozrywki, wystarczy skorzystać ze skrótu klawiszowego (który można zmienić). Możliwy jest zapis gry i ekranu oraz przechwytywanie w czasie streamowania. Moments działa ze wszystkimi topowymi grami, z produktami trzech dużych producentów GPU oraz automatycznie nagrywa rozgrywkę bez opóźnień.



