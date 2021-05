Microsoft Edge na Linuxa coraz bliżej. Ruszyły beta testy

Świetne wieści.

Microsoft Edge na Linuxie w wydaniu Beta

Microsoft Edge Beta – jak pobrać na system Linux

Dzięki temu, że Microsoft postanowił przenieść swoją przeglądarkę z silnika EdgeHTML na Chromium, teraz mogą korzystać z niej użytkownicy wielu platform, nie tylko tych giganta z Redmond. Microsoft pozwala bowiem na instalację Edge’a na komputerach z systemami Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 i macOs oraz na urządzeniach z Androidem i iOS. Co więcej, w przyszłości będzie można z niego korzystać także na komputerach z systemem Linux.Wygląda na to, że debiut Edge’a na Linuxie jest coraz bliżej. Dotychczas z przeglądarka była na tym systemie dostępna wyłącznie w kanale Dev. Teraz wystartowały z kolei jej testy w kanale Beta. Fatktycznie, pobranie tej wersij przeglądarki stało się możliwe. Cóż, premiera wydania stabilnego zdaje się być tylko kwestią czasu.Póki co nie wiadomo, kiedy dokładnie ma nastąpić premiera Edge’a na Linuxie. Źródła donoszą jedynie, że ta powinna mieć miejsce pod koniec tego roku. Być może Microsoft postanowi potwierdzić te informacje podczas konferencji Build.Jeżeli chciałbyś wypróbować przeglądarkę Microsoft Edge w wydaniu Beta przeznaczoną na system Linux, możesz pobrać ją z naszej bazy z oprogramowaniem. Pamiętaj jednak, że jej działanie może sprawiać problemy – w końcu nie jest to stabilna wersja programu. Microsoft Edge Beta jest kompatybilny co najmniej z Linuxem w wydaniu Debian i Fedora (dostępne do pobrania są pakiety deb lub rpm).Źródło: Microsoft, fot. tyt. Canva