Dokumenty Google ze świetną nowością. Ułatwi śledzenie zmian w tekście

Przyda się.

Dokumenty Google to jeden z najpopularniejszych internetowych edytorów tekstów. Pozwala m.in. na automatyczną synchronizację i zapisywanie tekstów oraz – co najważniejsze – zespołową pracę nad nimi. Technologiczny gigant regularnie ulepsza właśnie ten ostatni aspekt aplikacji. Właśnie doczekaliśmy się kolejnej interesującej aktualizacji.Jak się bowiem okazuje, Dokumenty Google zyskały funkcję „Show Editors” – na czym ona polega? Przede wszystkim. W ten sposób użytkownicy będą mieli dokładniejszy i łatwiejszy wgląd w historię zmian.W celu skorzystania z nowości należy zaznaczyć fragment tekstu i z menu kontekstowego wybrać opcję „Show Editors”. Wtedy wyświetli się dedykowane okno widoczne na poniższym zrzucie ekranu. Widoczna tam będziew obrębie np. konkretnego zdania.

Nie da się ukryć, że taka funkcja niewątpliwie przyda się podczas pracy w licznym zespole. Powinna nieco ograniczyć chaos i dać lepszy wgląd w to, co dzieje się z dokumentem. Jak informuje Google, stosowna aktualizacja została już wdrożona po stronie serwera. Do użytkowników trafiać będzie regularnie na przestrzeni następnych dwóch tygodni.skorzystają klienci Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus i Education Plus. Funkcja pozostanie z kolei niedostępna dla Google Workspace Essentials, Business Starter, Enterprise Essentials, Education Fundamentals, Frontline i Nonprofits, a także klientów G Suite Basic i Business.Źródło i foto: Google