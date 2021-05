Facebook szantażuje użytkowników iOS dbających o swoją prywatność

Bulwersujące.

Facebook szantażuje użytkowników iPhone'ów

Aktualizacja iOS 14.5 wprowadziła kilka nowości, w tym jedną zasługującą na szczególną uwagę. Mowa o możliwości zablokowania przez użytkownika śledzenia przez poszczególne aplikacje. Oczywistym jest, że taka funkcja nie spodobała się firmom, które od internautów wyłudzają największą ilość danych - w tym Facebookowi, którego przedstawiciele rozważają nawet pozew wymierzony w firmę z Cupertino. Według najnowszego raportu zdecydowana większość posiadaczy iPhone'ów blokuje śledzenie. W związku z tym Facebook zaczął posuwać się do... szantażu.Analiza przeprowadzona przez firmę Flurry wskazuje, że Facebook ma powody do obaw. Według wczesnego badania na skromnej próbie 2,5 miliona użytkowników w Stanach Zjednoczonych, aż 96 procent z nich zdecydowało się wyłączyć śledzenie aplikacji w iOS 14.5. Liczba ta nie rośnie i od premierowego tygodnia iOS 14.5 jest względnie stabilna. Co ciekawe, w ujęciu globalnym wartość jest wyższa - 12% użytkowników smartfonów Apple zezwala na śledzenie przez aplikacje.