Discord wkrótce na konsolach PlayStation. Sony ogłosiło współpracę

Doskonała wiadomość.

Discord na konsolach PlayStation w 2022 roku

Chciałbym wyraźnie zaznaczyć, że nie oznacza to przejęcia - Discord nie zmieni właściciela.

Z końcem marca bieżącego roku świat obiegła wiadomość, jakoby Microsoft chciał kupić komunikator Discord . Niecały miesiąc później okazało się, że proponowana kwota wykupu w wysokości 12 miliardów dolarów (ok 45,5 miliarda złotych) okazała się niewystarczająca, a Discord pozostanie niezależny . To nie koniec zamieszania związanego z lubianą, bezpłatną platformą komunikacji głosowej i wideo. Okazuje się, że Discord prowadzi rozmowy z Sony. Powód?Prezes Sony, Jim Ryan, ogłosił dzisiaj, że firma będzie współpracować z Discordem w celu zintegrowania platformy społecznościowej z ekosystemem PlayStation na początku 2022 roku. To bardzo ważna wiadomość dla graczy korzystających z konsol PlayStation. Użytkownicy najnowszych urządzeń do gier od Sony już od lat domagają się wsparcia Discorda i wygląda na to, że już wkrótce ich modlitwy zostaną w końcu wysłuchane. Niestety partnerstwo jest wciąż na wczesnym etapie, więc szczegóły dotyczące planowanej integracji są ograniczone. Prawdopodobnie to ono jest jedną z przyczyn fiaska negocjacji z Microsoftem.