Clubhouse na Androida coraz bliżej. Rozpoczęły się zewnętrzne testy

W końcu.





Clubhouse pojawi się na Androidzie... już wkrótce

Clubhouse jest na razie dostępny wyłącznie na urządzeniach z systemem iOS | Źródło: Clubhouse (App Store)

Clubhouse to aplikacja, o której było swego czasu niezwykle głośno. Dostępna wyłącznie na urządzenia z systemem iOS usługa pozwala na zaproszenie do rozmowy audio wybrane osoby za pośrednictwem specjalnie wygenerowanego linku. Wszystko jednak wskazuje na to, iż już niedługo platforma straci nieco na swojej ekskluzywności.Deweloperzy za nią odpowiedzialni potwierdzili bowiem rozpoczęcie zewnętrznych testów komunikatora na Androida . Dostęp przyznany został na razie „zaprzyjaźnionych testerom”, więc nie ma jeszcze mowy o opcji zapisów do wersji beta aplikacji., lecz wspomniano, iż „nie możemy doczekać się powitania większego grona użytkowników Androida w nadchodzących tygodniach”. Cóż – równie dobrze więcej informacji pojawić się może za tydzień, jak i za osiem tygodni. Warto więc uzbroić się w cierpliwość.Dotychczasowa nieobecność Clubhouse w wersji na system od Google spotkała się z niemałym entuzjazmem ze strony innych społecznościowych gigantów. Funkcje/aplikacje na wzór popularnego komunikatora zdecydowali się stworzyć m.in. Facebook, Twitter czy Telegram. Niedługo jednak w tym segmencie rynku dojdzie niewątpliwie do pewnego zamieszania.Debiut odsłony Clubhouse na Androida z pewnością wywoła (przynajmniej chwilowy) powrót medialnego zainteresowania projektem.– w kwietniu zanotowano spadek na poziomie 68% w porównaniu z lutym. Nie oznacza to oczywiście, iż komunikator jest na wymarciu.Gdy w Sklepie Play pojawi się Clubhouse, to z pewnością Was o tym poinformujemy.Źródło: TechCrunch , Clubhouse (via Notion ) / Foto. Clubhouse