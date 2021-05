Tajemniczy przycisk w aplikacji Facebook. Do czego służy?

Nie widzą go jeszcze wszyscy.

Lewitujący przycisk w aplikacji Facebook - do czego służy?

Jeśli uruchomiłeś dzisiaj aplikację Facebook na swoim smartfonie lub tablecie, to mogłeś zaobserwować nowy przycisk unoszący się nad jej interfejsem. Mogłeś, ale nie musiałeś - widzi go bowiem tylko wąskie grono użytkowników najnowszej wersji apki o numerze. U mnie na przykład nowy element UI nie jest widoczny, ale pojawił się on u Mateusza. Czym jest tajemniczy przycisk na Facebooku?Przycisk przypomina nieco dymki czatu w komunikatorze Messenger . W przeciwieństwie do dymków Messengera, nie da się go przesuwać i wiele wskazuje na to, że nie da się go także wyłączyć. Jedyną jego funkcją wydaje się być szybkie przekierowanie użytkownika do menu ustawień Facebooka. Jego działanie zobaczycie na poniższym obrazku.