Jak zamienić logo Apple w dodatkowy przycisk iPhone'a?

To proste.



Jeżeli korzystasz ze smartfona iPhone i masz u siebie zainstalowane oprogramowanie iOS 14, mam dla Ciebie dobrą wiadomość. Możesz zupełnie za darmo zamienić logo Apple, widniejące na tylnym panelu obudowy, w swojego rodzaju wirtualny przycisk. Nie będzie on reagował na dotyk w podobny sposób jak ekran, ale... zapewniam Cię, że pozwoli Ci aktywować wybrane funkcje dokładnie wtedy, kiedy sobie tego zażyczysz.



Logo Apple jako dodatkowy przycisk w iPhone

W Back Tap, co w polskiej wersji oprogramowania widnieje jako "Stuknięcie w tył". Skorzystać z niej mogą posiadacze smartfonów iPhone 8 i nowszych. Za sprawą Back Tap, czyli szybkiego dwukrotnego lub trzykrotnego stuknięcia w tył telefonu iPhone można wykonać garść różnych czynności.



Za pomocą dwukrotnego lub trzykrotnego stuknięcia możesz uruchomić funkcję Skróty dostępności, aby mieć szybki dostęp do funkcji Skróty Siri, Lupa, Łatwy dostęp, VoiceOver, a nawet AssistiveTouch. Dzięki tej ostatniej dostosujesz głośność, blokadę ekranu, używanie gestów wykonywanych wieloma palcami, ponowne uruchomienie urządzenia lub zmianę naciskanych przycisków jednym stuknięciem.



