Ważna aktualizacja Windows 10. Popraw działanie swojego komputera

Trzeba ją zainstalować ręcznie.

Windows 10 KB5001391

Majowa aktualizacja Windows 10 21H1 zbliża się wielkimi krokami. Microsoft dopracowuje wcześniejsze wersje OS-u, celem wyeliminowania błędów, które mogłyby negatywnie wpłynąć na proces instalowania najnowszej wersji systemu na milionach komputerów na całym świecie. Poprawka KB5001391 powinna zainteresować w szczególności osoby doświadczających problemów ze zbyt wysokim zużyciem procesora i błędami w Menu Start.Jedna z ostatnich aktualizacji Windows 10 przyczyniła się do zwiększonego wykorzystania wolnych zasobów procesora u pewnej grupy użytkowników. W Centrum Opinii można przeczytać, że to rośnie na tyle mocno, że wpływa w odczuwalny sposób na działanie komputera. Wiele wskazuje na to, że jest to efekt dziwnego buga, powodującego konflikt pomiędzy dwoma lub większą liczbą procesów, które "walczą" ze sobą o prawo do alokowania większej ilości zasobów. Między innymi ten kłopot rozwiązuje łatka Windows 10 KB5001391, którą udostępniono już teraz w wersji preview.Windows 10 KB5001391 kładzie przy okazji kres usterkom związanym ze zaktualizowanym w 2020 roku Menu Start. W przypadku niektórych komputerów system Windows 10 w wersji 20H2 zepsuł tzw. żywe kafelki (ang. live tiles) - ich użytkownicy zgłaszali, że w UI pojawiły się puste kafelki z naniesionymi na nie kodami ms-resource:AppName lub ms-resource:appDisplayName. Dotyczyło to zarówno live tiles programów Microsoftu, jak i innych deweloperów. Po zainstalowaniu patcha KB5001391 problem znika.