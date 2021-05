Webowy Skype dostępny od teraz w kolejnej przeglądarce

Microsoft rozszerza wsparcie.

Aby korzystać ze Skype’a, wcale nie trzeba pobierać na swój komputer i smartfon jego aplikacji. Posiada on też bowiem swoją wersję webową, która jest obsługiwana przez coraz większą liczbę przeglądarek. Ba, lista przeglądarek wspieranych przez webowego Skype’a właśnie została poszerzona.Od teraz ze Skype’a można korzystać też za pośrednictwem Safari, zarówno na komputerach, jak i urządzeniach mobilnych. Inne wspierane przeglądarki to w przypadku desktopów Microsoft Edge 87 lub nowsza, Google Chrome 87 lub nowsza oraz inne bazujące na Chromium przynajmniej w wersji 87, a w przypadku smartfonów Microsoft Edge 43 lub nowsza na Androidzie i Safari 13.1 lub nowsza na iOS.

Lista przeglądarek, w których webowy Skype jest i nie jest obsługiwany. | Źródło: mat. własne

Skype w wersji 8.71

Niestety, webowy Skype w dalszym ciągu nie jest obsługiwany w Firefoxie, na żadnej z platform. Nie można z niego korzystać też w mobilnym Google Chrome. To co najmniej dziwne – w końcu mowa o bardzo popularnych przeglądarkach.Warto wspomnieć, że niedawno desktopowy Skype został zaktualizowany do wersji 8.71. Nowa aktualizacja, poza tym, że wprowadziła liczne poprawki błędów i stabilności, dodała przycisk Uczestnicy do połączeń, pozwalający zobaczyć, kto uczestniczy w rozmowie. Ponadto, wraz z nią na urządzeniach z systemami Windows i Mac trafiło tłumienie szumów. Inną istotną nowością jest to, że od teraz użytkownicy będą widzieć zdjęcie profilowe osoby, która wysłała ostatnią wiadomość na czacie grupowym, w ikonie tego czatu.Jeżeli mimo wszystko wolicie korzystać z aplikacji Skype, a nie jego wersji webowej, tę możecie pobrać za pośrednictwem naszej bazy z oprogramowaniem – i na komputer, i na urządzenie mobilne.Źródło: Neowin , fot. tyt. Canva