Revolut 8.0 już jest. Na te zmiany długo czekałem

Nareszcie.

Revolut 8.0 - najważniejsze zmiany

Revolut obsługuje transakcje w złotych od 2017 roku. 13 grudnia 2018 roku brytyjskie przedsiębiorstwo świadczące usługi bankowe zyskało europejską licencję bankową, która jeszcze bardziej zwiększyła popularność aplikacji w Polsce. Revolut ceniony jest m.in za korzystną wymianę walut, umożliwianie dokonywania płatności w walutach obcych z opłacalnym przelicznikiem i wygodny system płatności peer-to-peer. Aplikacja doczekała się właśnie dużej aktualizacji do wersji 8.0. Czego można się po niej spodziewać?Ponad milion osób korzystających z Revolut w Polsce może już zaktualizować mobilną wersję apki do wersji 8.0. Wprowadza ona przede wszystkim długo wyczekiwaną opcję personalizacji listy produktów widocznych na ekranie głównym. Wystarczy dotknąć kafelek symbolizujący dany produkt i ikonkę trzech kropek w jego prawym górnym rogu. Wszystko to celem łatwiejszej nawigacji oraz komfortowego dostępu do rosnącej liczby produktów i usług.