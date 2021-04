Spotify w końcu doczeka się odświeżonej biblioteki

Coś, czego użytkownicy potrzebują.

Spotify z nową wyszukiwarką

Sortowanie, przypinanie i nie tylko

Zarówno desktopowa, jak i mobilna aplikacja Spotify to programy stosunkowo czytelne, intuicyjne w obsłudze i przyjazne dla oka. Niemniej, nie są one doskonałe, co najlepiej pokazuje jedna z ich sekcji – Biblioteka. Ta od dawna nie jest dostosowana do wymagań użytkowników, których kolekcje ulubionych utworów, albumów i wykonawców nieprzerwanie rosną. Na szczęście, niebawem się to zmieni.Już wkrótce, bo w ciągu przyszłego tygodnia, Spotify zacznie stopniowo udostępniać użytkownikom aplikacji przeznaczonej na urządzenia z systemami Android i iOS nową, odświeżoną wersję Biblioteki. Jakie zmiany ją czekają?Po pierwsze, do Biblioteki nareszcie trafi wyszukiwarka, która pozwoli przeszukiwać wszystkie części Biblioteki na raz – playlisty, albumy i wykonawców oraz podcasty. W tej chwili każda z tych zakładek posiada własną, oddzielną wyszukiwarkę. W wyszukiwarce tej znajdą się też nowe dynamiczne filtry.W sekcji Biblioteka pojawią się dodatkowo nowe opcje sortowania. Domyślnie zawartość zakładek ułożona jest alfabetycznie lub według ostatnio odtwarzanych, zależnie od zakładki. Wkrótce sortowanie będzie można zmieniać. Co więcej, Spotify umożliwi przypinanie ulubionych playlist, albumów i nie tylko na szczycie każdej z list. No właśnie, po aktualizacji Biblioteki zawartości zakładek nie trzeba będzie wyświetlać w formie list. Spotify udostępni też bowiem widok siatki.Cóż, zapowiedziane przez Spotify zmiany są mile widziane. Nie wiem jak Ty, ale ja czekam na nie z niecierpliwością, zwłaszcza że to za pośrednictwem tej usługi najczęściej słucham muzyki.Pamiętaj, że Spotify możesz pobrać na swój komputer lub smartfon z naszej bazy z oprogramowaniem.Źródło: Spotify, fot. tyt. Spotify