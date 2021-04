Microsoft Edge już pozwala wysyłać karty na inne urządzenia

Jego śmiech poprawiał humor milionom.

Przesyłanie kart w Microsoft Edge

Microsoft kontynuuje dobrą passę w zakresie wprowadzania realnie przydatnych zmian w obrębie przeglądarki Edge. Na razie są to usprawnienia wdrażane w ramach deweloperskiego wydania Edge Canary, ale dają one wgląd w to, co wkrótce zagości w stabilnych buildach przeglądarki internetowej. Niedawno prezentowaliśmy Wam ulepszenia zaimplementowane w nowym trybie wydajności, a dziś donosimy o funkcji pozwalającej na przesyłanie kart między urządzeniami.W Microsoft Edge Canary 92 dla systemów Windows 10 i Android pojawiła się nowa opcja udostępniania kart pomiędzy poszczególnymi sprzętami. Nie można powiedzieć, że jest to cecha unikalna dla Edge'a, bowiem identyczną opcję Google wprowadziło w Chrome jeszcze w 2019 roku. Mimo to, produkt rozwijany przez giganta z Redmond z aktualizacji na aktualizację staje się coraz lepszy i... to znakomite wieści.Ograniczone grono osób testujących wydanie Edge Canary 92 uzyskało dostęp do praktycznej funkcji, eliminującej potrzebę korzystania z ulubionych, synchronizacji kart, funkcji historii lub poczty e-mail podczas wysyłania adresów URL do użytkowanych przez siebie urządzeń. Wystarczy zainstalować Microsoft Edge Canary 92.0.873.0 dla Windows 10 oraz Edge Canary 92.0.870.0 dla Androida, aby móc przesyłać linki prowadzące do witryn otworzonych w danym momencie na jednym urządzeniu na drugie urządzenie.