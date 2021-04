Microsoft naprawił krytyczny błąd Windows 10. Odetchniesz z ulgą

Uff.



Każda z aktualizacji systemu Windows 10 przynosi całą masę usprawnień, ale w przypadku niektórych konfiguracji zwiastuje również problemy. Szybko po wydaniu lutowej poprawki zbiorczej dla Windows 10 firma Microsoft potwierdziła w Centrum Opinii, że pewne grono użytkowników może doświadczać usterek związanych ze sterownikami Intel dla kamer. Gigant z Redmond nigdy nie przyznał się natomiast do zepsucia funkcji kopii zapasowej, którą... właśnie naprawiono.



Kopia zapasowa z historii plików znowu działa poprawnie

Funkcja kopii zapasowej z historii plików pozwala użytkownikom



