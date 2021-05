5 aplikacji na Androida, których nie możesz przegapić [Aplikacje tygodnia #234]

Zapraszamy na kolejną część naszej serii zestawień nowych i ciekawych gier i aplikacji dla Androida.

Lekki i łatwy w obsłudze czytnik ebooków. Aplikacja obsługuje książki elektroniczne we wszystkich najpopularniejszych formatach (EPUB, MOB, RTF itp.). Parametry związane z wyświetlaniem książki, jak kolor tła czy wielkość czcionki, możemy dopasować do własnych preferencji.Dodatkowym atutem jest obsługa popularnych katalogów internetowych (np. Wolne Lektury) - ebooki możemy z nich pobierać bezpośrednio w aplikacji.

Niewielkie narzędzie wzorowane na klasycznej klepsydrze - mamy tu bowiem do czynienia z minutnikiem w minimalistycznej oprawie. Zasada działania jest banalna. Ustawiamy czas i obracamy smartfon niczym wspomnianą klepsydrę - rozpoczyna się odliczanie.Kolorystykę i opcje związane z powiadomieniami dźwiękowymi możemy dostosować do swoich preferencji.Aplikacja jest w pełni darmowa i nie wyświetla reklam.

Tongo

Cena: 0 zł / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 16,99 zł-539,99 zł za element / Android: 7.0 i nowsze

Aplikacja do nauki języka angielskiego. Najlepiej sprawdzi się w przypadku osób początkujących i średnio zaawansowanych. Bazę stanowią interaktywne fiszki do nauki słownictwa. Dzięki ćwiczeniom i powtórkom nauka jest efektywna.Dodatkowym atutem są interaktywne dialogi, w których musimy wskazywać prawidłowe kwestie do wypowiedzenia, a także fragmenty książek i artykuły do czytania.Dostęp do części materiałów wymaga wykupienia subskrypcji.