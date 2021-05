Colossus Mission - kosmiczna zręcznościówka (recenzja gry)

Niektóre poziomy są naprawdę trudne.





Colossus Mission – wymagająca gra zręcznościowa

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 10,99 zł za element / Android: 5.0 i nowsze

Gry zręcznościowe to gatunek dający sporo satysfakcji. Przechodzenie kolejnych poziomów czy zdobywanie coraz większej liczby punktów jest w tego typu tytułach bezpośrednio związane z naszymi umiejętnościami. Czasami nawet niezbyt rozbudowane produkcje zaskakują poziomem trudności.Colossus Mission jest tego dobrym przykładem. Mamy tu do czynienia z tytułem zręcznościowym w niezbyt rozbudowanej oprawie dwuwymiarowej. Sterujemy promem kosmicznym na pokładzie ogromnego statku obcej cywilizacji i staramy się odkryć jego tajemnice.Do naszej dyspozycji są aż 73 poziomy. Biorąc pod uwagę rosnący stopień trudności oznacza to zabawę na długie godziny. W zasadzie od samego początku gra wymaga sporo zręczności i cierpliwości. Składa się na to zarówno mechanika gry (bezwładność statku) jak i konstrukcja poziomów. To dobrze - tytuł zapewnia sporo satysfakcji.Twórcy uczciwie podeszli do kwestii monetyzacji. Za niecałe 11 zł możemy pozbyć się reklam, które nie są zbyt uciążliwe. Odnawianie energii potrzebnej do podejmowania kolejnych prób również nie wystawia cierpliwości na zbyt trudną próbę.Colossus Mission to bardzo udana gra dla fanów zręcznościówek. Nawet doświadczonym graczom zapewni spore wyzwanie. Minusy? Oprawa graficzna mogłaby nieco nowocześniejsza, ale to już kwestia gustu.