Telegram w końcu wprowadza grupowe rozmowy wideo

Trochę musieliśmy poczekać.



Telegram to obecnie jeden z najpopularniejszych komunikatorów. Zainteresowanie nim stale rośnie, o czym dosyć regularnie przypominają deweloperzy. Równie często pojawiają się także ciekawe aktualizacje, które nieco zwiększają komfort użytkowania aplikacji. W przyszłym miesiącu wzbogaci się ona o długo wyczekiwaną nowość.



Telegram i grupowe rozmowy wideo to dobre połączenie

Mowa oczywiście o grupowych rozmowach wideo. Teraz rozmawiać „na kamerce” można wyłącznie z pojedynczymi osobami, co bywa dosyć uciążliwe. Zapowiedź rozszerzenia tej opcji o czaty grupowe ukazała się w jeszcze w minionym roku – finalnie plany się nieco przedłużyły.



Twórca usługi, Pavel Durov, ogłosił właśnie „nowy wymiar wideo do naszych czatów głosowych, czyniąc Telegram potężną platformą do grupowych rozmów wideo”. Dlaczego „potężną”? Deweloper zapowiada bowiem możliwość udostępniania ekranu, szyfrowanie, redukcję szumów, bezproblemowe działanie na komputerach stacjonarnych oraz tabletach.