Microsoft naprawia irytującą przypadłość Windows 10. Najwyższa pora

Użytkownicy będą zadowoleni.

Microsoft naprawia irytującą przypadłość Windows 10

Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się doświadczyć frustracji spowodowanej nieoczekiwaną koniecznością przestawiania okien aplikacji w Windows 10 za każdym razem, gdy wybudzałeś komputer z trybu uśpienia? Ten mankament dawał się we znaki użytkownikom systemów wykorzystujących wiele monitorów - nierzadko wszystkie pieczołowicie układane okienka lądowały w obrębie jednego ekranu. Teraz w końcu się to zmieni. O co chodzi?Opisywane tu zachowanie było wybitnie kłopotliwe dla korzystających z laptopów z dodatkowym ekranem lub urządzeń podłączonych pod więcej niż jeden monitor. Gdy jeden z nich przechodził do stanu uśpienia, Windows 10 odczytywał go jako wyłączony. Dla "dobra użytkownika" system przenosił wtedy wszystkie okna z ekranu wygaszonego na wyświetlacz główny.