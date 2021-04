Netflix: losowe odtwarzanie już w Polsce!

Przydatna funkcja.

Netflix pozwoli na wylosowanie filmu lub serialu

Źródło: Netflix

Źródło: Netflix

Źródło: Netflix

Na początku bieżącego roku mieliśmy do czynienia z potwierdzeniem planów wdrożenia funkcji „Shuffle Play” na platformę Netflix. Nie podano jednak wtedy konkretnego terminu rozpoczęcia procesu jej implementacji. Cóż – ten moment właśnie nadszedł.Polski oddział serwisu poinformował bowiem o obecności opcji losowego odtwarzania filmów i seriali również na naszej wersji Netflixa. Dzięki temu możemy nieco bliżej przyjrzeć się temu, na jakich zasadach w ogóle nowość działa. Wielkiej filozofii tu jednak nie ma.Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na. Pojawi się on na ekranie wyboru profilu, a także w bocznym menu. Kliknięcie spowoduje przeniesienie użytkownika na specjalny panel z miniaturką wylosowanego serialu lub filmu. Oczywiście Netflix nie zmusi nas do obejrzenia pierwszej z brzegu produkcji – będziemy mogli wylosować coś innego bądź wrócić do standardowego widoku biblioteki.od tego, co zdarzyło się już Wam oglądać. Propozycje bazować mają bowiem na produkcjach podobnych do tych, które już oglądaliśmy lub wyszukiwaliśmy. Ten zabieg ma oczywiście dwie strony medalu.Algorytm platformy działa bowiem tak, by zaskakiwać konsumenta ukazując mu coś pasującego do jego upodobań. W ten sposób, co nieco ogranicza swobodę w kwestii znajdywania zupełnie nowych i nieznanych dotąd treści. Netflix po prostu uznaje w takich przypadkach, że to i tak nas nie zainteresuje, więc je ukrywa.Jeśli chodzi o funkcję „Odtwórz losowo”, tokorzystających z wersji platformy na smart TV. Trudno przewidzieć czy pojawi się ona u nas także na urządzeniach mobilnych czy desktopach. Jeśli jeszcze nie widzicie u siebie nowego przycisku, to warto uzbroić się w cierpliwość – sam jeszcze go nie dostrzegłem.Źródło i foto: Netflix