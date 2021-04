Microsoft pochwalił się ile sprzętów korzysta z Windowsa. To robi wrażenie

Firma rośnie jak na drożdżach.





Windows działa na ponad miliardzie urządzeń





fot. Ashkan Forouzani - Unsplash

Microsoft podczas publikowania najnowszych wyników finansowych podzielił się bardzo interesującymi statystykami. Ciężko powiedzieć, że firma nie radzi sobie dobrze – pandemia koronawirusa sprawiła, iż gigant z Redmond rośnie jak na drożdżach. Wspomniane wyniki finansowe za kwartał, który zakończył się 31 marca 2021 roku zdradzają, że na świecie istnieje 1,3 miliarda aktywnych urządzeń działających pod kontrolą systemu Windows.Microsoft twierdzi tym samym, że całkowicie osiągnął swój oczekiwany cel.W marcu 2020 roku Microsoft przekazał, że system Windows 10 osiągnął obiecywany pułap instalacji na miliardzie aktywnych urządzeń. W ciągu ostatniego roku przybyło ponad 300 milionów nowych sprzętów – Windows 10 działa już bowiem na 1,3 miliarda aktywnych urządzeń. Powodem dla tak dynamicznego wzrostu jest niemalże na pewno pandemia koronawirusa, która wymusiła nie tylko zdalną edukację, ale również zamknęła ludzi w domach w konfiguracji z pracą zdalną.Nie bez znaczenia pozostają także zanotowane wzrosty w segmencie sprzedaży komputerów osobistych – te nie były tak dobre od lat, we wszystkich regionach świata. Microsoft chwali się, że sprzedaż sprzętów z linii Surface wzrosła o 12 proc. rokrocznie osiągając przychody na poziomie 1,5 miliarda dolarów za ostatni kwartał.Kolejnym elementem, który przyczynił się do dynamicznego wzrostu Microsoftu jest Office 365 – z pakietu korzysta ponad 300 milionów aktywnych użytkowników. 50 milionów z nich to konta konsumenckie. Widać więc, że Office 365 jest chętnie wykorzystywany w firmach oraz na uczelniach i w placówkach edukacyjnych. Wspomniana usługa zarobiła dla Microsoftu 20 miliardów dolarów na przestrzeni 2020 roku.Jak będzie wyglądała przyszłość Microsoftu? Satya Nadella, dyrektor generalny firmy zdradza, iż marka będzie koncentrowała się na rozwoju oprogramowania usprawniającego pracę zdalną oraz rozszerzoną rzeczywistość. Niemalże na pewno niektóre technologie i pomysły przedsiębiorstwa trafią do linii produktów Surface.Źródło: ZDnet / fot. Microsoft