Microsoft Edge przyspiesza na Windows 10 i macOS

Dobre wieści.

Microsoft Edge, Google Chrome, czy Mozilla Firefox? Wybór przeglądarki internetowej w dzisiejszych czasach nie jest łatwy. Całe szczęście, że jest to zasługą głównie coraz lepszego stopnia dopracowania poszczególnych produktów. Jeszcze do niedawna aplikacja Microsoftu nie cieszyła się zbyt dużą estymą internautów. Wraz ze zmianą silnika przeglądarki z EdgeHTML na Chromium narzędzie zyskało jednak drugie życie i z wydania na wydanie korzysta z niego rosnąca liczba osób. Wkrótce Edge wyciągnie kolejnego asa z rękawa.Firma Microsoft podejmuje różne kroki, aby poprawić wydajność działania swojej przeglądarki. Dzięki nowej funkcji firma z Redmond planujew sytuacji, gdy nie używasz aktywnie Edge'a. Ta zmiana jest najnowszą z trzech składowych trybu wydajności, który został wprowadzony na początku tego miesiąca w Edge Canary 91. Poświęciliśmy mu osobny wpis.

Jak przetestować tryb wydajności w Edge?

--enable-features=msPerformanceModeToggle

/Applications/Microsoft\ Edge\ Canary.app/Contents/MacOS/Microsoft\ Edge\ Canary --enable-features=msPerformanceModeToggle

Źródło: Windows LatestW polskiej wersji aplikacji funkcja nie jest jeszcze testowana i wymagane jest pobranie angielskiego wydania apki.Eksperymentalnyoptymalizuje użycie procesora i pamięci RAM, aby zmniejszyć zużycie energii (a co za tym idzie: baterii), zapewniając jednocześnie zwiększoną szybkość przeglądania i skrócony czas reakcji. Dzięki nowej aktualizacji osoby korzystające z macOS również skorzystają wkrótce z ulepszonego trybu wydajności. Oprócz obsługi macOS zaktualizowano również stronę ustawień Microsoft Edge o dodatkowe informacje o nadchodzącym w stabilnym wydaniu trybie wydajności.Microsoft w swoim komunikacie prezentowanym w obrębie aplikacji informuje, że wzrost wydajności różni się w zależności od konfiguracji urządzenia i nawyków przeglądania. Firma ostrzega jednocześnie, że strumieniowe przesyłanie wideo będzie mniej płynne w trybie wydajności, co nie powinno dziwić. Microsoft wdraża omawiane zmiany przede wszystkim po to, aby zmniejszyć zużycie procesora i poprawić ogólną żywotność baterii.Aby aktywować tryb wydajności w Edge dla Windows 10 pobierz nową wersję przeglądarki Edge Canary i uruchom ją z komendą. Aby zainstalować Microsoft Edge Canary, odwiedź stronę niejawnego programu testów przeglądarki Microsoft Edge, pod tym adresem i postępuj zgodnie z instrukcjami. Możesz pobrać warianty Beta (aktualizowany co 6 tygodni), Dev (co tydzień) i Canary (aktualizowany codziennie).Tryb wydajności w Edge Canary 92 dla macOS uruchomisz wpisując w terminalu komendęŹródło: Microsoft, WindowsLatest