Odbierz WinX DVD Ripper Platinum za darmo i wygraj telewizor 4K

Warto.

Trwa wielka zabawa WinXDVD Superhero Day, do udziału w której zachęcamy czytelników naszego serwisu. Producent popularnego oprogramowania zorganizował wydarzenie, w ramach którego wszyscy możecie otrzymać za darmo pełną wersję programu WinX DVD Ripper Platinum za darmo. To nie wszystko, bowiem na uczestników czekają także nagrody w postaci telewizora 4K produkcji Samsunga, kolekcjonerskich figurek superbohaterów Marvel/DC oraz całej masy filmów o superbohaterach ze wspomnianego uniwersum, oczywiście na DVD.

Źródło: WinxAby wziąć w niej udział, udaj się pod ten adres i zbuduj swoją drużynę superbohaterów, finalizując wybór podaniem swojego adresu e-mailowego. Adres e-mail zostanie użyty do potwierdzenia zgłoszenia, ogłoszenia zwycięzców, powiadomień o nagrodzie i informacji związanych z oprogramowaniem WinXDVD - nie zostanie nikomu sprzedany, a więc bez obaw!Czym jest WinX DVD Ripper Platinum ? To jeden z najpopularniejszych na świecie programów do zgrywania zawartości płyt DVD o ogromnych możliwościach. Aplikacja umożliwia zapisywanie DVD na dysku komputera w postaci ISO, ale na tym nie kończą się jej możliwości. Według danych przytaczanych przez producenta, 12% użytkowników dzięki WinX DVD Ripper Platinum naprawia błędy związane z odtwarzaniem, 19% używa apki do archiwizowania płyt z obawy przed ich uszkodzeniem, 24% zgrywa zawartość DVD celem odtwarzania treści na urządzeniach z iOS i Androidem, a aż 45% konwersuje DVD do MP3 (H.265/HEVC). Tak, to również jest możliwe!