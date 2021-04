Chrome 91 ułatwi załączanie plików do wiadomości e-mail

Co jeszcze zaoferuje nowa wersja przeglądarki?

Chrome 91 i przenoszenie plików

Nie bez powodu Google Chrome jest najpopularniejszą przeglądarką na świecie. Gdy ta zadebiutowała, była po prostu szybsza i nowocześniejsza niż przeglądarki konkurencji. Na przestrzeni lat Google regularnie ją udoskonalało i dziś robi to dalej. Najbliższa duża aktualizacja Chrome – aktualizacja o numerze 91 – wprowadzi istotne usprawnienia, a jedno z nich będzie związane z obsługą skrzynek mailowych.Chrome w wersji 91 został udostępniony użytkownikom wydania beta przeglądarki. Dzięki temu mogliśmy dokładnie poznać funkcje, które wraz z aktualizacją otrzyma jej wydanie stabilne. Google dodatkowo opisało te funkcje na oficjalnym blogu Chromium.Jedną z najciekawszych nowości w Chrome 91 będzie ulepszony schowek. Po debiucie aktualizacji konieczne przestanie być przeciąganie plików z eksploratora plików czy pulpitu do przeglądarki – zamiast tego pliki będzie można przenosić z wykorzystaniem skrótów klawiaturowych Ctrl+C oraz Ctrl+V. Ułatwi to chociażby sprawne załączanie plików do wiadomości e-mail. W wersji beta Chrome 91 funkcję można przetestować po aktywacji eksperymentalnej flagi „Clipboard filenames”.