Spotify będzie droższe? Firma zaczyna podwyższać ceny

O ile?





Spotify powoli podnosi ceny





fot. Alexander Shatov - Unsplash

Spotify zdecydowało się na podniesienie ceny w przypadku konkretnych planów abonamentowych. Firma zaczęła od wybranych regionów – w tym USA oraz niektórych krajów Europy. Obecnie nie wiadomo, które państwa jako następne dotknie podwyżka. Wiemy już jednak, o ile dokładnie zmieniły się ceny poszczególnych opcji abonamentowych. Co ciekawe, nie dotykają one pojedynczych osób korzystających z subskrypcji Premium.Podwyżki uderzają w grupowe rozwiązania oraz plan przeznaczony dla uczniów i studentów.Ceny planów abonamentowych Spotify rosną w USA oraz Wielkiej Brytanii. Zmiany wejdą w życie oficjalnie od 30 kwietnia tego roku. Na ten moment nie mamy sygnałów świadczących o tym, iż Spotify będzie chciało podnieść ceny także w Polsce. Sytuacja jest jednak dynamiczna i to wszystko może się wkrótce zmienić.Które plany uległy więc podwyżce? Spotify podnosi abonament za plan rodzinny – z 14,99 do 15,99 dolarów miesięcznie w USA. Ceny pakietów takich, jak Duo, Premium i Student pozostają na obecnym poziomie. To jedyna podwyżka w Stanach Zjednoczonych. W Wielkiej Brytanii jest już zupełnie inaczej. Pakiet Spotify Student rośnie z 4,99 do 5,99 funtów za miesiąc, a subskrypcja Duo rośnie z 12,99 do 13,99 funtów miesięcznie.Użytkownicy w planie rodzinnym również odczują wzrost ceny – tym razem z 14,99 do 16,99 funtów miesięcznie. Wszystkie osoby korzystające ze Spotify Premium zapłacą za podwyżkę dopiero w czerwcu – będzie obowiązywał je bowiem miesięczny okres karencji.Spotify ewidentnie szuka więc sposobów na to, jak zwiększyć swoje przychody oraz opłacić nowe, ekskluzywne treści, na których firma skupia się od kilku miesięcy. Obecnie plany abonamentowe za Spotify opłaca około 150 milionów osób na całym świecie.Jak widać po cenach, które wymieniłem wyżej, same podwyżki nie są bardzo znaczące. Wydaje mi się, że jeżeli miałyby one mieć zastosowanie również w przypadku Polski, to będziemy mogli mówić o różnicach w zakresie maksymalnie kilku złotych.Na potwierdzenie tych zmian w naszym kraju musimy jednak jeszcze poczekać.Źródło: TheVerge / fot. Sara Kurfeß - Unsplash