SI podszyła się pod rosyjskiego opozycjonistę. Politycy uwierzyli

SI podszywała się pod opozycjonistę rosyjskiego.

Politycy nabrani przez deepfake

Algorytmy deepfake działają coraz lepiej. Technika automatycznej obróbki obrazu przy pomocy sztucznej inteligencji, wykorzystująca tzw. "głębokie uczenie" (ang. deep learning), jest w stanie tworzyć łudząco podobne do prawdziwych ruchome obrazy. Deepfake funkcjonuje już całkiem dobrze w odniesieniu do ludzkich twarzy, o czym niedawno przekonali się politycy z Holandii, Wielkiej Brytanii oraz kilku państw nadbałtyckich. Jedni komentatorzy mówią o zwykłej kompromitacji, inni z niepokojem spoglądają w przyszłość.Holenderscy parlamentarzyści rozmawiali w środę za pośrednictwem komunikatora Zoom z cyfrową imitacją szefa rosyjskiej opozycji, na czele której stoi Aleksiej Nawalny. Krajowa gazeta De Volkskrant donosi, że zostało to potwierdzone przez rejestr Izby Reprezentantów w piątkowy wieczór.W zdarzeniu brali udział członkowie stałej komisji spraw zagranicznych holenderskiego parlamentu, którzy byli przekonani co do tego, że rozmawiają z szefem sztabu Nawalnego, przebywającym od zeszłego roku w Wilnie, w związku z nasilającymi się represjami w Rosji. Okazało się, że była to tylko jego cyfrowa personifikacja, stworzona przez sztuczną inteligencję.