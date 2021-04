Można już pobierać iOS 14.5. Co nowego?

Dużo nowości.

iOS 14.5 - nowości

Nowe emoji

Dużo innych drobiazgów

Wsparcie dla AirTag

Poziomy ekran startowy na iPadzie

Aktualizacje aplikacji Muzyka, w tym gesty przesuwania, funkcja udostępniania tekstów i inne

Obsługa AirPlay 2 dla treningów Fitness+

Funkcje podobne do Waze w Apple Maps

Wsparcie dla kontrolerów PS5 / Xbox Series X.

Apple przedstawia narzędzie do ponownej kalibracji baterii dla iPhone'a z iOS 14.5

Obsługa dwóch kart SIM umożliwia łączność 5G na linii wykorzystującej komórkową transmisję danych w iPhone 12





Jak pobrać iOS 14.5?

Jak zapowiadaliśmy, tak też się stało. Mobilny system operacyjny iOS 14.5 został udostępniony na wszystkie smartfony kompatybilne z iOS 14. Oznacza to, że na aktualizację mogą liczyć wszyscy posiadacze telefonów iPhone 6S i nowszych, aż do iPhone 12. Pomimo tego, że jest to raczej pomniejsza poprawka, zmian jest całkiem sporo. Oto te najważniejsze.iOS 14 został wydany we wrześniu 2020 roku, tuż przed premierą iPhone'a 12. Kolejne wersje mobilnego systemu operacyjnego Apple pojawiały się średnio raz w miesiącu z nowymi funkcjami i poprawkami błędów. iOS 14.4 został wydany wprawdzie 26 stycznia, więc równo trzy miesiące temu, ale iOS 14.5 jest znacznie większą aktualizacją i jej przygotowanie zajęło więcej czasu.iOS 14.5 zawiera nowe funkcje, które ułatwiają(o ile posiadasz również zegarek) i które wymagają, aby aplikacje prosiły użytkownika o pozwolenie przed aktywacją śledzenia danych i aktywności. Znajdziesz w niej także nowe opcje głosowe dla Siri, która nie będzie już domyślnie przemawiała głosem żeńskim. Co więcej, kiedy poprosisz Siri o odtworzenie utworu po raz pierwszy po zainstalowaniu systemu iOS 14.5, asystentka głosowa zapyta, której aplikacji chcesz użyć. Po dotknięciu jednej z opcji stanie się ona domyślną dla wszystkich przyszłych poleceń. Działa to w przypadku aplikacji takich jak Spotify, Pandora i Amazon Music.iOS 14.5 dodaje ponad 200 nowych emotikonów dla użytkowników iPhone'a i iPada. Nowe emoji pochodzą z aktualizacji Emoji 13.1, która została certyfikowana jeszcze w 2020 roku. Oznacza to m.in. obsługę oddzielnych odcieni skóry dla każdego emoji we wszystkich odmianach emoji całującej się pary i emoji pary z sercem, a ponadto nowe emotikony twarzy, emotikony serca i emotikony... kobiety z brodą.Źródło: emojipedia.orgiOS 14.5 to także cała masa drobnych usprawnień:Jeśli Twój smartfon lub tablet kwalifikują się do aktualizacji, powinieneś otrzymać monit informujący o tym, że iOS 14.5 jest już dostępny i pytający, czy chcesz go pobrać. Możesz też wykonać ręcznie następujące czynności:Otwórz aplikację Ustawienia.Wybierz Ogólne.Tapnij na Aktualizacja oprogramowania.Źródło: mat. własny