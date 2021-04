Ceny paliw na stacjach benzynowych już w Mapach Google w Polsce

Pożądana nowość.

Wygląda na to, że rok 2021 będzie rokiem Map Google. Firma z Mountain View w imponującym tempie prezentuje kolejne innowacje, które błyskawicznie trafiają do popularnej aplikacji. Od początku roku poprawiono szczegółowość Map Google , dodano na nich przejazdy kolejowe oraz zaproponowano nowy domyślny sposób wytyczania trasy - ten akurat może się Wam nie spodobać. Funkcją, która przypadnie do gustu chyba każdemu są ceny paliw prezentowane w widoku mapy.Jak donosi serwis wirtualnemedia.pl, niektórzy użytkownicy w Polsce widzą już na Mapach Google ceny paliw na wybranych stacjach paliw, w wybranych miastach. Niestety, mimo że jestem lokalnym przewodnikiem dość wysokiego poziomu i regularnie testuję nowości, tym razem nie zostałem uraczony omawianym tu novum. Prawdopodobnie udostępnianie odbywa się falami.

Ceny paliw zawitały do Map Google. | Źródło: wirtualnemedia.plDomyślnie na mapie wyświetlana są ceny za paliwo PB95. Być może w przyszłości możliwym będzie zmiana na diesla lub LPG - byłoby to przydatne udogodnienie. Nie do końca wiadomym jest to, czy kwoty przesyłane są do Google bezpośrednio przez poszczególne stacje, czy może przez użytkowników aplikacji. Jedno jest pewne: przydałoby się rozwiązanie umożliwiające czynienie tego w sposób w pełni zaktualizowany - w taki sposób, aby wyświetlane ceny zawsze pozostawały aktualne.Źródło: moto.plSerwis Moto.pl donosi, że ceny paliw w Mapach Google są prezentowane także po połączeniu smartfona z systemem multimedialnym samochodów obsługujących Android Auto.Źródło: Wirtualnemedia