Microsoft wyłączy w Windows 10 lubianą funkcję. Mogłeś o niej nie wiedzieć

Jest też dobra wiadomość.



Potwierdzają się nasze ubiegłoroczne doniesienia, dotyczące wyłączenia jednej z praktycznych funkcji systemu Windows 10, znanej jeszcze z czasów Windowsa 7. W grudniu 2020 roku



Shake to Minimize domyślnie wyłączone

"Potrząśnij, by zminimalizować" to akcja pozwalająca w błyskawiczny sposób zminimalizować wszystkie aktywne okna w





Działanie funkcji Aero Shake. | Źródło: mat. własny Potwierdzają się nasze ubiegłoroczne doniesienia, dotyczące wyłączenia jednej z praktycznych funkcji systemu Windows 10, znanej jeszcze z czasów Windowsa 7. W grudniu 2020 roku informowaliśmy Was o tym, że funkcja "Aero Shake", pozwalająca na zminimalizowanie wszystkich okien za wyjątkiem okna "trzymanego", poprzez szybkie "potrząśnięcie" kursorem, zostanie wyłączona. Teraz poznaliśmy więcej szczegółów na ten temat. Mamy jednak dobre wieści."Potrząśnij, by zminimalizować" to akcja pozwalająca w błyskawiczny sposób zminimalizować wszystkie aktywne okna w Windows 10 poza tym, które postanowisz używać. Po prostu kliknij lewym przyciskiem myszy na górną część ramki otwartego okna, przytrzymaj ją, a następnie dynamicznie "pomachaj" myszką. Zminimalizujesz w ten sposób wszystkie aktywne okna oprócz tego, które właśnie "trzymasz". Ponowne potrząśnięcie oknem przywoła z powrotem zminimalizowane wcześniej okienka.Działanie funkcji Aero Shake. | Źródło: mat. własny



Problem z Aero Shake polega na tym, że jest to proces, który czasami nie działa wcale, a czasem aktywuje się w najmniej spodziewanym momencie, wprawiając w zakłopotanie osoby nieświadome w ogóle istnienia tej funkcji. Z tego też powodu Microsoft chce wyłączyć domyślnie omawianą tu funkcję przy okazji aktualizacji Sun Valley, czyli Windows 10 21H2. Skąd to wiemy? Bo została domyślnie dezaktywowana w jednej z kompilacji preview Windowsa 10, dostępnej dla uczestników programu



Problem z Aero Shake polega na tym, że jest to proces, który czasami nie działa wcale, a czasem aktywuje się w najmniej spodziewanym momencie, wprawiając w zakłopotanie osoby nieświadome w ogóle istnienia tej funkcji. Z tego też powodu Microsoft chce wyłączyć domyślnie omawianą tu funkcję przy okazji aktualizacji Sun Valley, czyli Windows 10 21H2. Skąd to wiemy? Bo została domyślnie dezaktywowana w jednej z kompilacji preview Windowsa 10, dostępnej dla uczestników programu Windows Insider