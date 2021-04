Lubisz minimalizm? Spodobają Ci się te aplikacje z tapetami na Androida

Świetne tła za darmo.

Dostosowanie wyglądu systemu Android do własnych preferencji wcale nie jest proste. System rozwijany przez Google oferuje bowiem sporo funkcji związanych z personalizacją, ale każdy z producentów dostarcza urządzenia z innymi interfejsem. Zazwyczaj można zmienić styl i wielkość ikon, animacje, motyw i kolorystykę. Kluczowym elementem w dążeniu do prawdziwego minimalizmu i odpowiedniej estetyki może być jednak tapeta.Istnieje mnóstwo aplikacji z bezpłatnymi tapetami na Androida, ale nie wszystkie oferują naprawdę ładne i minimalistyczne tła. Wybraliśmy 3 appki, które warto sprawdzić w poszukiwaniu idealnych tapet.Jak sama nazwa wskazuje, aplikacja MINIMALIST WALLPAPERS oferuje zbiór minimalistycznych tapet. W jej zasobach znajdziemy ponad 2500 wysokiej jakości grafik, które uporządkowano w kategoriach (abstrakcje, zwierzęta, anime, kosmos, architektura, kolory, gradienty, gry, muzyka, natura, pokemony, itd.).Nie zabrakło możliwości tworzenia własnych kolekcji tapet i wygodniej funkcji szybkiego ustawiania tła ekranu blokady i ekranu głównego. Aplikacja jest darmowa, ale podczas korzystania z niej pojawiają się reklamy.Aplikacja generuje świetne minimalistyczne tła z różnymi motywami. Generator pozwala wybrać jeden z wielu predefiniowanych schematów kolorów. Wygodnym dodatkiem jest skrót na ekran główny, po jego naciśnięciu aplikacja automatycznie generuje i ustawia nową tapetę.Wersja premium kosztuje 19,99 zł, ale korzystanie z wersji darmowej również daje dużo frajdy.Aplikacja Abstruct to bogaty i ekskluzywny zbiór ponad 350 grafik stworzonych przez artystę Hampusa Olssona, który odpowiedzialny jest za projektowanie oficjalnych tapet dla smartfonów OnePlus. Dostęp do części zbiorów jest płatny, jednak kilkadziesiąt teł można ściągnąć zupełnie za darmo.Ceniona w świecie Androida aplikacja gromadząca fabrycznie instalowane tapety z większości smartfonów, które trafiły na rynek. Spodobała Ci się tapeta z iPhone, ale masz Androida? Bez problemu możesz z niej skorzystać i to w wysokiej jakości.Aplikacja oferuje funkcję automatycznej zmiany tapety - wystarczy stworzyć własny zbiór, aby cyklicznie zmieniać tło ekranu w smartfonie.Znacie inne, ciekawe aplikacje z minimalistycznymi tapetami? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!