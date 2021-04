Microsoft naprawił Windows 10. Ta funkcja to zbawienie

Dzięki.

Windows 10 KB5001330 i KB5001337 z problemami

"Niewielka grupa użytkowników zgłosiła niższą niż oczekiwano wydajność gier po zainstalowaniu tych aktualizacji. Większość użytkowników, których dotyczy omawiany problem, uruchamia gry w trybie pełnoekranowym lub w trybie okienkowym bez obramowania i korzysta z co najmniej dwóch monitorów"

Kwietniowa aktualizacja Windows 10 KB5001330 przyniosła pewnej grupie użytkowników systemu Microsoftu całą masę problemów. Niebieskie ekrany śmierci, błędy z profilami użytkowników oraz spadki wydajności działania komputera w grach były najczęściej spotykany spośród usterek. Podczas gdy część osób tradycyjnie negowała istnienie jakichkolwiek błędów (bo " u nich działa "), Microsoft potwierdził występowanie bugów i zareagował w najlepszy możliwy sposób.Microsoft wydał oficjalny komunikat dotyczący znanych problemów w najnowszych, kwietniowych aktualizacjach KB5001330 i KB5001337.- czytamy.W tym przypadku poszkodowanym zalecaliśmy po prostu odinstalowanie kłopotliwych poprawek - podobnie sugerowała NVIDIA, któremu to producentowi niektórzy zarzucali odpowiedzialność za pogorszenie płynności animacji w grach. Microsoft wyręczył nieświadomych i leniwych poprzez zastosowanie funkcji. To nowa technika w systemie Windows 10, która pozwala Microsoftowi zdalnie przywrócić system Windows 10 do stanu sprzed aktualizacji, w zasadzie bez wiedzy użytkownika. Zmiany takie zapisywane są po ponownym uruchomieniu komputera.