Epic Games Store z kolejnymi aplikacjami. Dołączyły do Spotify

Jakie to aplikacje?

Przeglądarka internetowa, program dla grafików i nie tylko

Epic Games Store to od jakiegoś czasu platforma, z której można pobierać nie tylko gry, ale również aplikacje. Początkowo pojawiło się w niej Spotify, a teraz jest też ona domem dla kolejnych programów. O jakich programach mowa?Pierwszą z nowych aplikacji dostępnych w Epic Games Store jest Itch.io. To przypadek o tyle ciekawy, że ta także stanowi platformę służącą do cyfrowej dystrybucji gier. Z niej można pobrać jednak te tytuły, których z samego Epic Games Store pobrać nie można. Nieźle, nieprawdaż? Itch.io stanowi zatem ciekawe uzupełnienie sklepu Epica.W Epic Games Store pojawiła się też przeglądarka Brave. To przeglądarka internetowa zaprojektowana przez Brendana Eicha, jednego z założycieli Mozilli oraz twórcy JavaScript. Stawia ona nie tylko na szybkość działania, ale również na ochronę prywatności jej użytkowników. Co ciekawe, Brave posiada wbudowany bloker reklam oraz ciasteczek śledzących.