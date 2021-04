Humble Bundle Vegas Pro i Sound Forge. Paczka do edycji wideo i audio za bezcen

Bogaty pakiet oprogramowania od Magix Software GmbH

Humble Software Bundle: VEGAS Pro - Discover your endless freedom / Foto: Humble Bundle

"Humble Software Bundle: VEGAS Pro - Discover your endless freedom" ważny prawie do połowy maja

Kolejna ciekawa okazja z oprogramowaniem użytkowym na początkowo kojarzonej tylko z grami platformie Humble Bundle. Zdaje mi się, że nawet ostatnimi czasy coraz częściej możemy widzieć na wspominanej platformie różne kolekcje aplikacji. Obecnie pod postacią "Humble Software Bundle: VEGAS Pro - Discover your endless freedom", czyli czegoś dla użytkowników edytujących filmy i muzykę.W najniższym progu możecie zdobyć Music Maker Score Edition do tworzenia muzyki i voucher o wartości 20 dolarów na Product Planet do wykorzystania z Magix i Acid. Drugi próg dodaje nam już nieco bardziej zaawansowane oprogramowanie do edycji filmów i dźwięku, czyli Vegas Movie Studio 16 oraz Sound Forge Audio Studio 13. Za to najwyższy pakiet zawiera na dokładkę Vegasa w wersji Vegas Pro 16 Edit, ale też proDAD ReSpeedr (pomocny przy produkcjach z trybem slo-motion) i FXhome Enhance Ultra (do nadkładania różnych efektów postprocesowych).Za pierwszy próg trzeba zapłacić tradycyjnie 1 euro (mniej niż 5 złotych), środkowy jest tożsamy z przebiciem średniej kwoty wszystkich dotychczasowych wpłat (obecnie na poziomie 20,65 euro, czyli około 94 złotych), a najwyższy wynosi 25,26 euro (niecałe 120 złotych). Według danych Humble Bundle, omawiana pełna paczka oprogramowania od Magix Software GmbH jest warta 756,96 dolarów (mniej więcej 2860 złotych), więc można zaoszczędzić nawet prawie 2750 złotych. A przy okazji wesprzeć organizacje charytatywne - część funduszy jest przekazywana na ich działalność.Wszystkie oferowane w paczce "Humble Software Bundle: VEGAS Pro - Discover your endless freedom" programy są dedykowane dla Windowsa. Oferta jest ważna jeszcze przez około 20 dni i dostępna pod. Kończy się dokładniepolskiego czasu. Do tej pory zebrano prawie 86 tysięcy euro z ponad 4,1 tysiąca wpłat.Źródło i foto: Humble Bundle