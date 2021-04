5 aplikacji na Androida, których nie możesz przegapić [Aplikacje tygodnia #233]

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 3,59 zł-124,99 zł za element / Android: 4.1 i nowsze

Ciśnienie Krwi

The Walking Dead: Survivors Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 4,99 zł-479,99 zł za element / Android: 4.4 i nowsze

Gra strategiczna dla fanów serii The Walking Dead (zarówno oryginalnych komiksów jak i adaptacji telewizyjnej). Wcielamy się w postacie ocalałych i mierzymy się z nadciągającymi falami zombie. Mechanika gry opiera się na zasadach gatunku tower defence - budujemy i ulepszamy konstrukcje obronne, stawiamy zapory, zdobywamy broń itd.



Fani eksploracji terenu i współpracy z innymi graczami również znajdą w tym tytule coś dla siebie.





Dynamiczna gra akcji z elementami RPG twórców kultowej serii Angry Birds. Zbieramy drużynę herosów i przemierzamy labirynty i kolejne krainy mierząc się z różnorodnymi przeciwnikami (w tym z potężnymi bossami). Za pomocą kart z zaklęciami i atakami specjalnymi staramy się wygrywać kolejne boje i zminimalizować własne straty.



Jak na tytuł RPG przystało, rozwijamy umiejętności naszych bohaterów i dobieramy skład drużyny do konkretnej misji..





To już wszystkie nasze cotygodniowe propozycje. Jeżeli znasz nowości, o których powinniśmy napisać - koniecznie daj znać w komentarzu!



Tytuł dla osób, które chcą w sposób świadomy i usystematyzowany kontrolować ciśnienie krwi. Aplikacja pozwala wygodnie dodawać kolejne pomiary i dodawać do nich przydatne informacje (samopoczucie, waga, inne notatki). Prowadząc regularne pomiary możemy monitorować ciśnienie na czytelnych wykresach.Sporym atutem jest także możliwość wyeksportowania danych do pliku, co ułatwi konsultację z lekarzem.