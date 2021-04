Wydajność w grach nagle spadła? Nvidia sugeruje rozwiązania

W sieci pojawia się od jakiegoś czasu ogrom zgłoszeń od użytkowników, którzy dostrzegli spadek wydajności w wielu popularnych grach. Sprawa dotyczy oczywiście platformy Windows i wbrew pozorom nie odnosi się w żaden sposób do samych gier czy wadliwych sterowników dla układów graficznych. Okazuje się, że problem tkwi w jednej z oficjalnych aktualizacji dla Windowsa 10.Na Feedback Hubie zaczęły pojawiać się wpisy rozgoryczonych użytkowników, którzy informują o wielu problemach jakie przysparza im system operacyjny Windows 10 w trakcie grania. Większość z nich pojawiła się nagle i jak się okazuje wraz z aktualizacją udostępnioną przez Microsoft w marcu br. Bazując na zgłoszeniach graczy, problemy w większości przypadków dotyczą gwałtownego spadku ilości FPS-ów w takich tytułach jak Warcraft , Call of Duty Cold War czy Warzone. Wcześniej problem nie występował.Jak nie trudno zauważyć, pojawienie się problemów z wydajnością w grach zbiegło się w czasie z udostępnieniem przez Microsoft aktualizacji systemowej KB5000842, która pojawiła się jako update opcjonalny w marcu. Naprawił on wiele powszechnie znanych problemów, jednak wprowadził jak się okazuje również kilka nowych. Niestety w kwestii gier nie pomogła nawet kwietniowa, obowiązkowa aktualizacja oznaczona jako KB5001330.Po wstępnym zapoznaniu się z problemem potencjalne rozwiązanie zaproponował jeden z pracowników firmy Nvidia. Na oficjalnym forum zaproponował on użytkownikom, którzy borykają się z problemem ze spadkiem wydajności w grach i oprogramowaniu aby sprawdzili czy odinstalowanie aktualizacji KB5000842 rozwiąże problem. Może i rozwiąże, ale pytanie czy to dobre rozwiązanie? Cofnięcie instalacji wspomnianej aktualizacji zniweluje problem z grami, ale przywróci te wcześniejsze.Źródło: windowslatest.com / foto własne