Linux Ubuntu 21.04 Hirsute Hippo. Nowości zarządzania zdalnego i system okien Wayland

Microsoft Active Directory, serwer MS SQL i system wyświetlania Wayland

Tak wygląda pulpit w Ubuntu 21.04 Hirsute Hippo / Foto: Canonical

Pobierz Linuxa Ubuntu 21.04 i Ubuntu 20.04.2.0 LTS

Najbardziej popularna dystrybucja systemu Linux, czyli tworzony przez Canonical Ubuntu, otrzymał właśnie nową wersję. Przynajmniej, jeśli chodzi o mocniej rozwojowe wydania, bo LTS wciąż ma numer 20.04.2.0.W Ubuntu 21.04 Canonical postawił głównie na rozwój w kierunku korporacyjnych użytkowników. Duża zmianą jest natywne wsparcie dla Microsoft Active Directory i co za tym idzie możliwość przeprowadzenia centralnej konfiguracji podczas dołączenia do domeny przy instalacji czy zdalne zarządzanie stacjami z Ubuntu 21.04 przez administratorów Active Directory. Jednak to nie jedyne kwestie związane z Microsoftem. Dostajemy też certyfikowaną obsługę Microsoft SQL Server."System zarządzania bazą danych (DBMS) i jego interfejs wiersza polecenia (CLI) są teraz dostępne w zoptymalizowanych obrazach Ubuntu na platformie Azure, zapewniając platformę bazodanową o wysokiej dostępności i zapewniającą dziesięcioletnią konserwację zabezpieczeń." W Ubuntu Hirsute Hippo znaleźć też można integrację z Flutter SDK i domyślne wykorzystywanie Wayland jako protokołu systemu wyświetlania okien.Dodatkową mniejszą zmianą jest także przeprojektowany ciemny motyw systemu. Ubuntu 21.04 Hirsute Hippo jak i Ubuntu 20.04.2.0 LTS możecie znaleźć w naszej bazie oprogramowania –. Rekomendowana specyfikacja dla obu wydań systemu jest taka sama. Canonical podaje dwurdzeniowy procesor o taktowaniu 2 GHz, 4 GB pamięci RAM, 25 GB wolnej przestrzeni dyskowej, napęd DVD lub wolny port USB do instalacji i zaleca możliwość połączenia z Internetem.Źródło i foto: Canonical