Jak usunąć znak wodny ze zdjęć Xiaomi? Szybki sposób

Warto wiedzieć.

Wyłączanie znaku wodnego ze zdjęć w smartfonach Xiaomi

Jak usunąć znak wodny z zapisanego już zdjęcia?

Kupujesz nowy smartfon, wyjmujesz z pudełka, konfigurujesz. Wszystko działa jak należy. Urządzenie świetnie sprawdza się w codziennym użytkowaniu i nic ci nie przeszkadza, aż do czasu zrobienia pierwszego zdjęcia. Cóż... producenci chcą, aby użytkownicy smartfonów robili im darmową reklamę. Stąd często domyślnie włączona funkcja znaku wodnego na zdjęciach, która doskwiera głównie posiadaczom sprzętu Xiaomi.Testując ostatnio nowe modele od chińskich marek zauważyłem, że powoli odchodzi się od tego zwyczaju, ale w Internecie nie brakuje zapytań:. Okazuje się, że wszystkie niezbędne ustawienia znajdziemy w aplikacji aparatu i galerii.Cała operacja nie jest specjalnie skomplikowana i ogranicza się do wyłączenia jednej funkcji. W systemie, który obecny jest już na większości smartfonów, otwórz aplikację aparatu i przejdź do ustawień. Dostaniesz się do nich wybierając ikonkę z trzema paskami w prawym górnym rogu ekranu, a następnie klikając w(ikona z zębatką).Po przejściu do ustawień aparatu, wybierzi odznacz obie funkcje. Od teraz na zdjęciach nie będą pojawiały się uciążliwe napisy.Zrobiłeś zdjęcie i zapisałeś je ze znakiem wodnym? Nic straconego. Na szczęście Xiaomi przewidziało możliwość usuwania go bez straty jakości.Aby usunąć znak wodny z wykonanego wcześniej zdjęcia przejdź do galerii, otwórz wybrane zdjęcie i wybierz menu edycji. Nad fotografią widnieje napis- wystarczy go dotknąć, a napis zniknie. Oczywiście na końcu użyj funkcjiJak widzicie, pozbycie się irytujących napisów ze zdjęć na smartfonach Xiaomi wcale nie jest trudne.