Reklamy w Reels na Instagramie. Pora porzucić tę aplikację

Dość!

Reklamy w Reels na Instagramie

Facebook w ostatnim czasie zrobił naprawdę wiele, aby zniechęcić do Instagrama miliony użytkowników tej aplikacji. Najpierw zmieniono sposób prezentowania treści w tzw. głównym feedzie serwisu. Od jakiegoś czasu na stronie głównej, po przewinięciu najnowszych zdjęć osób obserwowanych, wyświetlają się fotografie obcych osób, rzekomo dopasowane do upodobań korzystającego. Nieco później na Instagramie pojawił się Sklep, stanowiący olbrzymi krok w stronę monetyzacji serwisu i będący, cóż, jedną wielką tablicą reklamową. Teraz właściciele Instagrama podjęli kolejną kontrowersyjną decyzję, przez którą wiele osób skasuje tam swoje konto. Ja skasuję. Instagram umieszcza reklamy w swojej aplikacji już niemal wszędzie, a teraz trafią one także do Reels, czyli modułu z filmami naśladującego TikToka . Rozpoczęto właśnie testowanie reklam w tej sekcji w Indiach, Brazylii, Niemczech i Australii. W najbliższych miesiącach planowane jest rozszerzenie tej grupy państw. Reklamy mogą trwać do 30 sekund (!) - podobnie jak Reelsy - i będą wyglądać podobnie do tych, które widzisz w stories, ponieważ są pionowe i pełnoekranowe. W przeciwieństwie do reklam w stories, ludzie będą mogli je komentować, polubić, przeglądać, zapisywać, udostępniać i pomijać. Wystarczyłaby chyba ostatnia z opcji?